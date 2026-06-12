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Назван клуб, который ведёт переговоры с Левандовски - источник

Роберт Левандовски может продолжить карьеру в США.
Фото: УЕФА
По информации инсайдера Фабрицио Романо, польский нападающий вместе со своим агентом Пини Захави прибыл в Соединённые Штаты для переговоров с "Чикаго Файр". По данным источника, Левандовски получил предложение о контракте на два или три года.

Сообщается, что клуб МЛС заинтересован в скорейшем завершении сделки, а сам футболист серьёзно рассматривает возможность перехода. Переговоры между сторонами продолжаются.

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