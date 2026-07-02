Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
2 - 0 2 0
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Испания
22:00
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Родина
17:00
АкронНе начат
Спартак
17:00
Спартак КостромаНе начат

Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании завершил карьеру

Санти Касорла принял решение завершить карьеру игрока.
Фото: Getty Images
Об этом бывший полузащитник сборной Испании сообщил в своих социальных сетях.

41-летний футболист попрощался с футболом после окончания контракта с "Овьедо" - клубом, в котором начинался его путь в большом футболе. Касорла поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что рад завершить карьеру именно там, где когда-то сделал первые шаги.

За годы выступлений испанец защищал цвета "Арсенала", "Вильярреала", "Малаги" и ряда других команд. Вместе со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы - в 2008 и 2012 годах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится