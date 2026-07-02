Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании завершил карьеру

Санти Касорла принял решение завершить карьеру игрока.

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Об этом бывший полузащитник сборной Испании сообщил в своих социальных сетях.



41-летний футболист попрощался с футболом после окончания контракта с "Овьедо" - клубом, в котором начинался его путь в большом футболе. Касорла поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что рад завершить карьеру именно там, где когда-то сделал первые шаги.



За годы выступлений испанец защищал цвета "Арсенала", "Вильярреала", "Малаги" и ряда других команд. Вместе со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы - в 2008 и 2012 годах.