Генич назвал футболиста "Краснодара", которым интересовались все клубы РПЛ

Спортивный комментатор Константин Генич назвал футболиста "Краснодара", который был интересен всем клубам РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Генича, все российские клубы делали запрос по Кривцову.

- Очень многие клубы делали запрос в "Краснодар", чтобы забрать Кривцова.

Все. Все делали запросы. Очередь от Кремля стояла, "Краснодар" категорически отказывался, - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В прошлом сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 7,5 миллионов евро, его контракт с южанами рассчитан до лета 2029 года. Также на счету футболиста пять матчей в составе сборной России и два забитых мяча.

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