Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм
Велес
19:30
РоторНе начат

Воспитанник "Зенита" перешел в "Сочи"

Футболист продолжит карьеру в Первой лиге.
Фото: ФК "Сочи"
"30-летний нападающий Рамиль Шейдаев пополнил состав нашей команды. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона 2026/27. За "Сочи" форвард будет выступать под 7-м номером", - написано в Telegram-канале клуба.

Ранее Шейдаев выступал в составе "Карабаха". На его счету 11 матчей, 2 гола и 1 результативная передача в прошедшем сезоне. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.

Нападающий находился в системе петербургского "Зенита" с 2013 по 2016 год.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится