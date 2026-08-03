Воспитанник "Зенита" перешел в "Сочи"

"30-летний нападающий Рамиль Шейдаев пополнил состав нашей команды. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона 2026/27. За "Сочи" форвард будет выступать под 7-м номером", - написано в Telegram-канале клуба.
Ранее Шейдаев выступал в составе "Карабаха". На его счету 11 матчей, 2 гола и 1 результативная передача в прошедшем сезоне. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.
Нападающий находился в системе петербургского "Зенита" с 2013 по 2016 год.