Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
Ахмат
3 - 3 3 3
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
УралЗавершен
Текстильщик
0 - 1 0 1
ВелесЗавершен

"Галатасарай" обыграл "Гёзтепе", Батраков принял участие в голевой атаке

"Галатасарай" добился волевой победы над "Гёзтепе" в матче 3-го тура чемпионата Турции.
Фото: ФК "Галатасарай"
Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 3:2, а российский полузащитник Алексей Батраков дебютировал за хозяев.

Уже на 55-й минуте россиянин принял участие в результативной атаке "Галатасарая", которую точным ударом завершил Габриэл Сара. Батраков сделал предголевой пас.

В стамбульский клуб 21-летний полузащитник перешёл этим летом из "Локомотива".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится