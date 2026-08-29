Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 3:2, а российский полузащитник Алексей Батраков дебютировал за хозяев.
Уже на 55-й минуте россиянин принял участие в результативной атаке "Галатасарая", которую точным ударом завершил Габриэл Сара. Батраков сделал предголевой пас.
В стамбульский клуб 21-летний полузащитник перешёл этим летом из "Локомотива".
"Галатасарай" обыграл "Гёзтепе", Батраков принял участие в голевой атаке
"Галатасарай" добился волевой победы над "Гёзтепе" в матче 3-го тура чемпионата Турции.
Фото: ФК "Галатасарай"