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В футболистов "Зенита" бросили бутылки на последних минутах встречи с "Факелом"

В концовке встречи 6-го тура РПЛ между "Факелом" и "Зенитом" произошёл инцидент с участием болельщиков.
Фото: ФК "Факел"
Эпизод был зафиксирован главным арбитром Антоном Фроловым в протоколе матча.

- На 90+7 минуте матча с Восточной трибуны (сектор С4) в сторону игроков ФК "Зенит" были брошены две пластиковые бутылки объемом 0,5 л. Один из брошенных предметов упал на поле, не задев игроков, - говорится в протоколе встречи.

Сам матч завершился победой "Зенита" со счётом 1:0. Решающий мяч петербуржцы забили с пенальти в компенсированное время. После шести туров команда Сергея Семака набрала 12 очков и занимает второе место в РПЛ, а "Факел" с двумя баллами остаётся на последней строчке.

Источник: "Матч ТВ"

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