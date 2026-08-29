В футболистов "Зенита" бросили бутылки на последних минутах встречи с "Факелом"

- На 90+7 минуте матча с Восточной трибуны (сектор С4) в сторону игроков ФК "Зенит" были брошены две пластиковые бутылки объемом 0,5 л. Один из брошенных предметов упал на поле, не задев игроков, - говорится в протоколе встречи.
Сам матч завершился победой "Зенита" со счётом 1:0. Решающий мяч петербуржцы забили с пенальти в компенсированное время. После шести туров команда Сергея Семака набрала 12 очков и занимает второе место в РПЛ, а "Факел" с двумя баллами остаётся на последней строчке.
Источник: "Матч ТВ"