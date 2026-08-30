Кристиан рассказал, с кем советовался перед переходом в "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" Кристиан рассказал, что перед переездом в Россию советовался со знакомыми бразильскими футболистами.

Фото: ФК "Краснодар"

- До переезда в РПЛ я знал некоторых бразильцев, играющих в России. Общался с ними о клубе, о его структуре, о том, что российский чемпионат - тяжёлый. Знал, что приду в " Краснодар ", чтобы завоевывать титулы и творить историю. В сравнении с бразильским футболом российский сильнее заточен на физику. Тут используют много длинных передач и забросов. Наша команда с этим справляется, мы опускаем мяч на землю и играем в свой футбол. Благодаря этому у нас хорошие результаты, - передаёт слова футболиста "Советский спорт"

От них хавбек получил информацию о клубе и особенностях РПЛ, а одной из целей после перехода назвал борьбу за трофеи."Краснодар" приобрёл бразильца у "Крузейро" за 9,6 миллиона евро. После перехода Кристиан провёл восемь матчей за "быков", забил два мяча и дважды ассистировал партнёрам.