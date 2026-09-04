"Балтика" продлит контракт с капитаном команды - источник

Капитан "Балтики" продолжит выступать за клуб.

Фото: ФК "Балтика"

По данным источника, полузащитник Андрей Мендель и "Балтика" продлят контракт до лета 2028 года. Сообщается, что клуб поднял 31-летнему капитану команды зарплату на 50% и через год, в случае удачной игры футболиста, может обсудить последующую пролонгацию соглашения.



Отмечается, что Мендель решил остаться в Калининграде, несмотря на более выгодные предложения от "Факела" и "Крыльев Советов".



Мендель выступает за "Балтику" с сентября 2024 года. В этом сезоне на счету хавбека 6 матчей за команду в РПЛ и один забитый гол.



Источник: журналист Иван Карпов