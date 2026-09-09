Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Волна
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Красное Знамя-СиндЕкат
0 - 4 0 4
СКА-ХабаровскЗавершен
Калуга
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Динамо Киров
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Сокол
1 - 1 (П 5 - 6) 1 156
ЛенинградецЗавершен
Муром
1 - 0 1 0
ВелесЗавершен
Волгарь
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
Волга УлЗавершен
Динамо Ставрополь
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Чертаново
1 - 1 (П 4 - 3) 1 143
НефтехимикЗавершен
Динамо СПБ
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Дружба
1 - 1 (П 4 - 5) 1 145
ЕнисейЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
3 - 1 3 1
ВикингЗавершен
Барселона
5 - 1 5 1
ФейеноордЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
Спортинг Лиссабон
1 - 1 1 1
Галатасарай1 тайм
ПСЖ
3 - 0 3 0
Слован1 тайм
Ливерпуль
1 - 1 1 1
Атлетико1 тайм

Экс-футболист ЦСКА считает, что Головину стоит перейти в "Спартак"

Александр Гришин считает возможный переход Александра Головина в "Спартак" подходящим вариантом для полузащитника.
Фото: Getty Images
Экс-игрок ЦСКА призвал не придавать значения армейскому прошлому хавбека и посоветовал ему ориентироваться на предложенные условия.

- Не надо обращать внимание на то, где раньше играл Головин. Александру могут предложить хорошие деньги, "Спартаку" он пригодится. Александру надо подписывать последний большой контракт. Если "Спартак" предлагает Головину лучшие условия, то надо переходить, - цитирует Гришина "РБ Спорт".

Головин является игроком "Монако" с 2018 года, куда он перебрался именно из ЦСКА. Ранее появилась информация, что красно-белые уже направили французскому клубу предложение в размере 19 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Головин провёл за "Монако" четыре матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал два ассиста на партнёров. Его действующий контракт с монегасками рассчитан до 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится