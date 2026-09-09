Экс-футболист ЦСКА считает, что Головину стоит перейти в "Спартак"

- Не надо обращать внимание на то, где раньше играл Головин. Александру могут предложить хорошие деньги, "Спартаку" он пригодится. Александру надо подписывать последний большой контракт. Если "Спартак" предлагает Головину лучшие условия, то надо переходить, - цитирует Гришина "РБ Спорт".
Головин является игроком "Монако" с 2018 года, куда он перебрался именно из ЦСКА. Ранее появилась информация, что красно-белые уже направили французскому клубу предложение в размере 19 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 30-летний Головин провёл за "Монако" четыре матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал два ассиста на партнёров. Его действующий контракт с монегасками рассчитан до 2029 года.