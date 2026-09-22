Булатов объяснил разгромные поражения "Арсенала" и "Челси" в АПЛ

Российский тренер Виктор Булатов высказался о неожиданных результатах фаворитов на старте АПЛ.

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- " Арсенал " и "Челси" не так далеко стоят от "Брайтона" и "Брентфорда". По комплектованию эти клубы тоже в своих рамках не уступают. Что такие разгромы, это и есть английский футбол. Никакой пропасти там давно нет. Наверное, самый интересный с этой точки зрения чемпионат, - сказал Булатов.

По мнению Булатова, крупные поражения "Арсенала" и "Челси" подтверждают высокую конкуренцию в АПЛ.После пяти туров "Манчестер Сити" лидирует в АПЛ с 15 очками. "Арсенал", проигравший "Брайтону" со счётом 0:3, идёт вторым с 12 баллами. "Брентфорд" после разгрома "Челси" со счётом 3:0 занимает четвёртое место с девятью баллами, тогда как лондонцы с семью очками располагаются на 10-й позиции.Михаил Пукшанский,