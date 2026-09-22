Легионер "Спартака" рассказал, как бы выступила команда в случае участия в еврокубках

Защитник "Спартака" Кристофер Ву оценил возможности красно-белых в еврокубках в случае возвращения российских клубов на международную арену.
Фото: ФК "Спартак"
Камерунец считает, что нынешний состав москвичей способен успешно выступать против европейских соперников.

- Скажу честно, и не потому, что я играю за "Спартак". Я родственникам и друзьям говорю, что хочу играть в еврокубках, потому что у нас такая команда, такой тренер! Мы многого бы могли добиться. У нас очень хорошая команда.

Я думаю, что в матчах с "Ренном" мы бы выиграли дома, а на выезде победу одержали бы французы, - сказал Ву в подкасте на канале "Спартака".

Российские клубы не участвуют в турнирах УЕФА с 2022 года. Ранее организация сообщала, что в случае допуска России четыре клуба смогут выступить в еврокубках сезона-2027/28.

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