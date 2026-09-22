Черданцев включил пять футболистов в число лучших на старте РПЛ

- Когда в форме, конечно, Эсекьель Барко. Тут не поспоришь с Писаревым, который считает "Спартак" баркозависимой командой.
Конечно, выделяются и Соболев с Глушенковым. В "Краснодаре" отмечу Кривцова, жаль, что он получил травму. Я бы выделил и Митрюшкина. Удивительно, что вратарь, который был в тени всеобщего внимания, оказался исполнителем очень высокого класса. Большая удача для "Локомотива", что они нашли такого голкипера, - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
После девяти туров таблицу возглавляет "Краснодар" с 21 очком. "Спартак", "Динамо" и ЦСКА набрали по 19 баллов, "Зенит" - 18. Соболев с семью голами лидирует в гонке бомбардиров, а Барко в пяти матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал одну результативную передачу.