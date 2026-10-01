Агент Барбоза считает, что Кокорин еще сможет найти себе клуб

Фото: ФК "Арис"

"Будущее Кокорина ? Думаю, пока не стоит говорить о конце карьеры Александра. Это хороший игрок, он еще найдет клуб. Кокорин – талант, который ещё может выступать на хорошем уровне, показывать свой футбол", - сказал Барбоза Metaratings

Агент считает, что нападающий еще способен играть на хорошем уровне. Он отметил, что футболист найдет себе команду.Александр Кокорин находится в статусе свободного агента с конца мая. Последним клубом российского футболиста является кипрский "Арис". На его счету 23 матча и 1 гол в прошедшем сезоне. Трансферная стоимость 35-летнего форварда по версии сайта Transfermarkt составляет 350 тысяч евро.