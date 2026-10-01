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Лига Наций УЕФА

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Азербайджан
0 - 0 0 0
ЛихтенштейнЗавершен
Израиль
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
НорвегияНе начат
Дания
21:45
ПортугалияНе начат
Мальта
21:45
ГибралтарНе начат
Ирландия
21:45
АвстрияНе начат
Германия
21:45
СербияНе начат
Греция
21:45
НидерландыНе начат

Сборная Азербайджана не смогла победить Лихтенштейн

Сборная Азербайджана сыграла вничью с Лихтенштейном в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.
Фото: AFFA
Встреча завершилась со счетом 0:0. Матч проходил в Баку.

На данный момент Лихтенштейн занимает 206 место в рейтинге сборных ФИФА, Азербайджан располагается на 126 строчке.

Лига Наций УЕФА

Лига D. Группа 2. 3 тур

Азербайджан: Балаев, Байрамов, Кривоцюк, Бадалов, Муталлимов, Махмудов, Хайбулаев, Искендерли, Садыхов, Эмрели, Гурбанлы.

Лихтенштейн: Бюхель, Геппель, Хаслер, Хофер, Трабер, Вайсенхофер, Хаслер, Бюхель, Зеле, Ло Руссо, Киндл.

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