Встреча завершилась со счетом 0:0. Матч проходил в Баку.
На данный момент Лихтенштейн занимает 206 место в рейтинге сборных ФИФА, Азербайджан располагается на 126 строчке.
Лига Наций УЕФА
Лига D. Группа 2. 3 тур
Азербайджан: Балаев, Байрамов, Кривоцюк, Бадалов, Муталлимов, Махмудов, Хайбулаев, Искендерли, Садыхов, Эмрели, Гурбанлы.
Лихтенштейн: Бюхель, Геппель, Хаслер, Хофер, Трабер, Вайсенхофер, Хаслер, Бюхель, Зеле, Ло Руссо, Киндл.
Сборная Азербайджана не смогла победить Лихтенштейн
Сборная Азербайджана сыграла вничью с Лихтенштейном в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.
Фото: AFFA