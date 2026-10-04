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Сборная Мексики с Чавесом в составе разгромно уступила США

Сборная Мексики потерпела разгромное поражение от сборной США.
Фото: Global Look Press
Завершился товарищеский матч между сборными США и Мексики - хозяева одержали победу со счетом 3:0. Забитыми мячами в составе США отметились: Джулиан Холл, Каван Салливан и Малик Тилльман. На 68-й минуте мексиканцы остались в меньшинстве - красную карточку получил Матео Чавес.

Полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес вышел на поле в составе сборной Мексики после перерыва и отыграл 45 минут.

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