Стало известно, сколько будет получать Кейн после продления контракта с "Баварией" - источник

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн после продления контракта с мюнхенским клубом вошёл в число самых высокооплачиваемых футболистов Европы.

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Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, годовой доход 33-летнего англичанина составит около 30 миллионов евро до вычета налогов с учётом бонусов. Дополнительные выплаты будут зависеть от результатов команды в чемпионате Германии и Лиге чемпионов, а также личных достижений форварда.



Новое соглашение нападающего рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне Кейн провёл 14 матчей за "Баварию", забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.