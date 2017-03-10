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Владимир Пономарев: похвально, что Березуцкий решил приостановить выступление за сборную

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России по согласованию с тренерским штабом команды.

"Похвально, что Василий Березуцкий решил приостановить выступление за сборную. Ему уже 34 года, я закончил в 30 лет. Нет уже мотивации играть дальше. Футболисты нафаршированы деньгами, пора подумать о своём здоровье. Дальше игроки будут работать на аптеку, ездить лечиться в Австрию, Швейцарию.

Виктор Васин – хороший защитник, играет в основном составе ЦСКА. Думаю, и в сборной он будет неплохо смотреться. Виктору по силам заменить Березуцкого в национальной команде. А что касается нового капитана, то им может стать Игорь Акинфеев", - цитирует Пономарева "Чемпионат.сом".
Теги: Пономарев Березуцкий В. Сборная России
Вчера, 23:40
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:51) #
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online

Овчинников , сказал что Березуцкий не общался с тренерским штабом по этому поводу, понимаю это так ...что Овчинников не входит в число тренерского штаба, с кем он общался ...а может наконец его убрали ИЗ ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА ЦСКА ..наконец то .....СЕМА БРУТ..как пел В.С. ВЫСОЦКИЙ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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