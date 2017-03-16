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Боян Йокич вызван в национальную сборную Словении

Защитник "Уфы" Боян Йокич получил вызов в сборную Словении на матч с национальной командой Шотландией в отборочном цикле Чемпионата мира по футболу 2018 года, информирует официальный сайт башкирского клуба.

Поединок состоится 26 марта в Глазго.
Теги: Уфа Сборная Словении
Сегодня, 21:30
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