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Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Боян Йокич вызван в национальную сборную Словении
Защитник "Уфы" Боян Йокич получил вызов в сборную Словении на матч с национальной командой Шотландией в отборочном цикле Чемпионата мира по футболу 2018 года, информирует официальный сайт башкирского клуба.
Поединок состоится 26 марта в Глазго.
Поединок состоится 26 марта в Глазго.
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