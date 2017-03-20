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СМИ: Дзюба пропустит матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба покинул расположение сборной России из-за травмы.

Как сообщают "Известия", в 19:30 мск Дзюба с вещами покинул отель в Краснодаре, в котором остановилась национальная команда. Таким образом, футболист пропустит встречи сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно.
Теги: Дзюба Сборная России Сборная Кот-д’Ивуара Сборная Бельгии
Сегодня, 20:17
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14
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№14 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Корытце хрюкает... типа само для себя.
Регистрация: 24.09.2013
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:21) #
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online

Отбил чего то при падении. Нарушение то было из просто жутких. Наверное внутри лопнул весь шпон.
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: Frying Horse (Сегодня, 21:19) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Наверно для Какорина место освободил как настоящий пацан!

Вот вечно из этой... Ямы... Такое доносится! Лучше б Панченко вспомнил, хрю на тебя!
А вообще: "У этой сборной ничего не получится. Это уже не та команда", Ва-Банк
Регистрация: 20.03.2017
№11 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:14) #
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online

Наверно для Какорина место освободил как настоящий пацан! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№10 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не царское это дело!


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№9 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 21:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Прокатился на халяву туда-сюда. Это он любит.
И играть за сборную Дзюба и не собирался. Просто в клубе сказали: смотайся в Краснодар, покажи свой патриотизьм.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№8 Написал: следующий (Сегодня, 21:02) #
  • +1
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: Amirovich
ну посмотрим теперь на сборную свинную =)
и поржем !

Ну ржали бы мы как раз, если бы играл Дзюба. А если бы еще и Кокорин, то вообще можно было бы животы надорвать.
Регистрация: 14.12.2012
№7 Написал: Sculptor (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
А на ком сборная в контрольных матчах пенальти зарабатывать будет ? Никто так умело не падает в штрафной....., жаль, очень жаль....)))))

там еськова нет ,не прокатит,а само оно не может
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: xray (Сегодня, 20:51) #
  • -6
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На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.
Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: Amirovich (Сегодня, 20:51) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
ну посмотрим теперь на сборную свинную =) и поржем !
Регистрация: 28.02.2015
№4 Написал: Frying Horse (Сегодня, 20:43) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
А на ком сборная в контрольных матчах пенальти зарабатывать будет ?

Играть надо! А не левак зарабатывать - попадется Англия - она вполне со второй корзины может. И опять ржать будем, кто там как зарабатывает, работать только не умеет них*я!
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А на ком сборная в контрольных матчах пенальти зарабатывать будет ? Никто так умело не падает в штрафной....., жаль, очень жаль....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:32) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное сильно ушибся при падении в штрафной Арсенала? А может мельдоний не выветрился?
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Frying Horse (Сегодня, 20:20) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Полено. Россия счастлива. Попроси, чтоб тебе еще что-нибудь там отпилили
Регистрация: 20.03.2017
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