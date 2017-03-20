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СМИ: Дзюба пропустит матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба покинул расположение сборной России из-за травмы.
Как сообщают "Известия", в 19:30 мск Дзюба с вещами покинул отель в Краснодаре, в котором остановилась национальная команда. Таким образом, футболист пропустит встречи сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно.
Как сообщают "Известия", в 19:30 мск Дзюба с вещами покинул отель в Краснодаре, в котором остановилась национальная команда. Таким образом, футболист пропустит встречи сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно.
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