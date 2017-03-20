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Михайловскую набережную в Новосибирске благоустроят к ЧМ-2018

Михайловская набережная в Новосибирске станет приоритетным объектом для благоустройства в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России. Об этом официальному порталу для болельщиков чемпионата мира 2018 года Welcome2018.com заявил советник мэра, архитектор Александр Ложкин.

"На примере Михайловской набережной мы планируем реализовать новые стандарты благоустройства. В течение месяца на обсуждение общественности будет представлен проект, над которым сейчас работают новосибирские архитекторы и московское КБ "Стрелка".

Была задача собрать идеи для проекта, было несколько интересных мнений. Кроме того, мы выяснили чего не надо делать в этом пространстве", - скзаал Ложкин.

Советник мэра отметил, что в шаговой доступности от набережной живет около 400 человек, а значит, сюда не будут приходить мамы с колясками и пенсионеры, хотя зоны для любителей тихого отдыха все равно здесь будут. И все же основной упор проектировщики хотят сделать на организацию общественных мероприятий, на которые будут приезжать не только жители города, но и из ближайших сельских и муниципальных поселений.
Вчера, 23:48
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№1 Написал: Прастой как (Сегодня, 00:54) #
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Упор на отмыв бабла
Регистрация: 6.03.2017
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