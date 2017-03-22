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Александр Самедов: Кубок конфедераций - это супертурнир

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал о своём отношении к Кубку конфедерации.

"Насколько я слышал, это не от всех немцев идёт, там два-три человека свою точку зрения озвучили. Но в целом их можно понять. Германия - топ-сборная, чемпион мира. А мы большими турнирами не избалованы. Лично я считаю, что это супертурнир и не понимаю, как можно относиться к нему иначе. Жду его с нетерпением. Уверен, у других сборных такое же отношение. Интересные ли соперники? Да, супер! Пусть хоть Новая Зеландия, хоть кто. Меня прямо пробирает, когда говорю об этом", - цитирует Самедова "Российская газета".
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 22:36
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