Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:12
Руслан Нигматуллин: если "Спартак" сыграет с большим запасом прочности, то никто его не остановит
Руслан Нигматуллин: если "Спартак" сыграет с большим запасом прочности, то никто его не остановит
20:09
МВД по Башкирии не получало официального распоряжения убрать решетки с фанатского сектора на стадионе в Уфе
МВД по Башкирии не получало официального распоряжения убрать решетки с фанатского сектора на стадионе в Уфе
19:27
Дмитрий Свищев: в следующий раз британские СМИ напишут в спорте о танках, самолетах и ракетах (1)
Дмитрий Свищев: в следующий раз британские СМИ напишут в спорте о танках, самолетах и ракетах (1)
18:25
Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко (4)
Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко (4)
15:58
"Терек" оштрафован за использование громкой связи, "Локомотив" - за сожжение атрибутики "Спартака" (10)
"Терек" оштрафован за использование громкой связи, "Локомотив" - за сожжение атрибутики "Спартака" (10)
15:17
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (9)
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (9)
14:51
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (38)
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (38)
Александр Самедов: Кубок конфедераций - это супертурнир
Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал о своём отношении к Кубку конфедерации.
"Насколько я слышал, это не от всех немцев идёт, там два-три человека свою точку зрения озвучили. Но в целом их можно понять. Германия - топ-сборная, чемпион мира. А мы большими турнирами не избалованы. Лично я считаю, что это супертурнир и не понимаю, как можно относиться к нему иначе. Жду его с нетерпением. Уверен, у других сборных такое же отношение. Интересные ли соперники? Да, супер! Пусть хоть Новая Зеландия, хоть кто. Меня прямо пробирает, когда говорю об этом", - цитирует Самедова "Российская газета".
"Насколько я слышал, это не от всех немцев идёт, там два-три человека свою точку зрения озвучили. Но в целом их можно понять. Германия - топ-сборная, чемпион мира. А мы большими турнирами не избалованы. Лично я считаю, что это супертурнир и не понимаю, как можно относиться к нему иначе. Жду его с нетерпением. Уверен, у других сборных такое же отношение. Интересные ли соперники? Да, супер! Пусть хоть Новая Зеландия, хоть кто. Меня прямо пробирает, когда говорю об этом", - цитирует Самедова "Российская газета".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.