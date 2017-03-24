Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборная России впервые в истории проиграла команде из Африки

Сборная России проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче (0:2).

Это поражение стало для российской команды первым в истории от африканских команд.

До этого россияне 7 раз играли со сборными, представляющими Африку: четыре раза побеждали и трижды завершали матчи вничью.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 23:00
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
это только начало...зато броня крепка и танки наши быстры...и наши лётчики отвагою полны
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (0)
online

как набрали свиней в сборную так вообще игры не стало. непривычна для хрюнов психология победителей. отвыкли они от неё за 15 лет.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 23:02) #
  • +1
  •  (1)
online

шауримист рулит!
Регистрация: 8.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.