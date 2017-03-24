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Сборная России впервые в истории проиграла команде из Африки
Сборная России проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче (0:2).
Это поражение стало для российской команды первым в истории от африканских команд.
До этого россияне 7 раз играли со сборными, представляющими Африку: четыре раза побеждали и трижды завершали матчи вничью.
"Спорт-Экспресс"
Это поражение стало для российской команды первым в истории от африканских команд.
До этого россияне 7 раз играли со сборными, представляющими Африку: четыре раза побеждали и трижды завершали матчи вничью.
"Спорт-Экспресс"
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