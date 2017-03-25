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Чичарито делит первое место списка лучших бомбардиров сборной Мексики

Форвард сборной Мексики Чичарито отличился голом в последнем матче отбора к ЧМ-2018 против Коста-Рики (2:0).

Этот мяч стал для форварда 46-м в 89 поединках за национальную команду.

Это позволило Чичарито догнать Хареда Борхетти. Теперь они делят первое место в списке лучших бомбардиров сборной Мексики за всю историю, сообщает ESPN.

"Газета.ру"
Теги: Чичарито Сборная Мексики
Вчера, 23:28
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