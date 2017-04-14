Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:31
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (5)
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (5)
17:01
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (21)
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (21)
16:31
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (3)
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (3)
16:11
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (4)
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (4)
14:46
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (47)
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (47)
13:06
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (37)
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (37)
Газон на стадионе "Мордовия-Арена" начнут засеивать в июле
Газон на стадионе "Мордовия-Арена", строящемся к чемпионату мира 2018 года, будет засеиваться в июле, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Что касается стадиона, то мы скорректировали графики. Газон на нем будут засеивать в июле.
Такие темпы должны быть сохранены. Особого внимания требует аэропорт - там будут продолжаться масштабные работы. Что касается новых гостиниц, то одна уже готова, вторая - почти готова, а еще две строятся", - цитирует Мутко ТАСС.
"Что касается стадиона, то мы скорректировали графики. Газон на нем будут засеивать в июле.
Такие темпы должны быть сохранены. Особого внимания требует аэропорт - там будут продолжаться масштабные работы. Что касается новых гостиниц, то одна уже готова, вторая - почти готова, а еще две строятся", - цитирует Мутко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.