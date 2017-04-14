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Газон на стадионе "Мордовия-Арена" начнут засеивать в июле

Газон на стадионе "Мордовия-Арена", строящемся к чемпионату мира 2018 года, будет засеиваться в июле, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Что касается стадиона, то мы скорректировали графики. Газон на нем будут засеивать в июле.

Такие темпы должны быть сохранены. Особого внимания требует аэропорт - там будут продолжаться масштабные работы. Что касается новых гостиниц, то одна уже готова, вторая - почти готова, а еще две строятся", - цитирует Мутко ТАСС.
Сегодня, 21:07
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