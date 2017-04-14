Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга на ЧМ-2018

Победитель ралли "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин в своем инстаграме сообщил, что стал послом Екатеринбурга как города-организатора ЧМ-2018."С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга, города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Большая честь для меня, я буду рад максимально поддержать родной город в этом спортивном событии", - написал Карякин.