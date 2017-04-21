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В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
Остров Октябрьский в Калининграде, где строится стадион к чемпионату мира 2018 года, должен стать комфортным местом для отдыха и занятий спортом. Такое мнение высказал на пресс-конференции врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов.
"То, что мы увидим (на острове помимо стадиона), собственно говоря, к чемпионату - это будет построена улично-дорожная сеть, парковочные места", - сказал Рольбинов, добавив, что на территории появятся также зеленые насаждения и будет проведено благоустройство набережных реки Преголя.
Никакое другое строительство до чемпионата, по его словам, вестись не будет, поскольку наличие каких-то строительных площадок в этот период там недопустимо, в том числе из соображений безопасности. Никакой спешки в застройке острова не будет и после проведения игр. "Это не то место, где можно ошибиться, здесь не должно быть никакой точечной застройки, здесь должен быть комплексный подход... Собственно говоря основная цель и задача, чтобы это место было удобным комфортным, безопасным для жителей, где они могли бы проводить выходные дни, место, где можно заниматься физкультурой, спортом", - цитирует его ТАСС.
Рольбинов отметил, что в настоящее время на острове завершается процесс консолидации (уплотнения) грунтов, есть участки, где она уже завершена, ведется строительство ливневых очистных сооружений. По его словам, в течение ближайших двух месяцев территория преобразится и будут активизированы работы по ее облагораживанию.
"То, что мы увидим (на острове помимо стадиона), собственно говоря, к чемпионату - это будет построена улично-дорожная сеть, парковочные места", - сказал Рольбинов, добавив, что на территории появятся также зеленые насаждения и будет проведено благоустройство набережных реки Преголя.
Никакое другое строительство до чемпионата, по его словам, вестись не будет, поскольку наличие каких-то строительных площадок в этот период там недопустимо, в том числе из соображений безопасности. Никакой спешки в застройке острова не будет и после проведения игр. "Это не то место, где можно ошибиться, здесь не должно быть никакой точечной застройки, здесь должен быть комплексный подход... Собственно говоря основная цель и задача, чтобы это место было удобным комфортным, безопасным для жителей, где они могли бы проводить выходные дни, место, где можно заниматься физкультурой, спортом", - цитирует его ТАСС.
Рольбинов отметил, что в настоящее время на острове завершается процесс консолидации (уплотнения) грунтов, есть участки, где она уже завершена, ведется строительство ливневых очистных сооружений. По его словам, в течение ближайших двух месяцев территория преобразится и будут активизированы работы по ее облагораживанию.
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