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Гонду: ЦСКА - большой клуб. Дай бог, чтобы мы закончили сезон на первом месте

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду высказался о перспективах команды.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Гонду, ему бы хотелось, чтобы ЦСКА закончил сезон на первом месте в таблице.

- ЦСКА — большой клуб, этот статус обязывает находиться в группе лидеров.
Мы будем идти от матча к матчу, дай бог, чтобы мы закончили на первом месте, - приводит слова Гонду "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Лусиано Гонду провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

По итогам девяти сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками и отстает от лидирующего в таблице "Краснодара" на два балла.

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