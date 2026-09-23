Гонду: ЦСКА - большой клуб. Дай бог, чтобы мы закончили сезон на первом месте

- ЦСКА — большой клуб, этот статус обязывает находиться в группе лидеров.
Мы будем идти от матча к матчу, дай бог, чтобы мы закончили на первом месте, - приводит слова Гонду "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Лусиано Гонду провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
По итогам девяти сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками и отстает от лидирующего в таблице "Краснодара" на два балла.