Ассистент Челестини: думаю, общая оценка нашей работы была положительной

- Это правда, что у нас получилась очень хорошая первая половина сезона. Нам также удалось выиграть турнир в ОАЭ, что отражало проделанную нами работу. После этого весной были моменты, когда мы не могли поддерживать эту стабильность, что случается практически в каждой лиге и с каждой командой.
Тем не менее, думаю, общая оценка нашей работы была положительной. Команда показывала четкую идентичность, боролась на самом высоком уровне и сумела выиграть Суперкубок России, - приводит слова Экспосито "Матч ТВ".
Напомним, что Фабио Челестини был главным тренером ЦСКА с лета 2025 года по май текущего года. Под его руководством "армейцы" завоевали Суперкубок России и выиграли Зимний Кубок РПЛ. Перед зимней паузой красно-синие располагались на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от "Краснодара" на четыре балла, а после возобновления чемпионата набрали 9 очков в десяти встречах.
Летом текущего года команду возглавил Дмитрий Игдисамов, входивший в тренерский штаб швейцарца. До этого он был главным тренером молодежной команды ЦСКА. На данный момент столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице с 19 набранными очками.