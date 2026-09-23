Главный тренер сборной Нигерии - о команде России: доминируют и побеждают вместе

- Российская сборная играет как единое целое. Выделить кого-то одного для похвалы довольно сложно. Они играют вместе, доминируют и побеждают вместе.
У наших игроков остались положительные впечатления от России. Теплота, с которой к ним отнеслись болельщики, официальные лица и российские игроки, запомнилась надолго, - приводит слова Шеля "Чемпионат".
Напомним, что 6 октября национальная команда России проведет в Нижнем Новгороде товарищеский матч со сборной Нигерии. Прошлая встреча команд завершилась ничьей 1:1. Также подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские встречи со сборной Ирана и национальной командой Намибии.