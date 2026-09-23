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Главный тренер сборной Нигерии - о команде России: доминируют и побеждают вместе

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель оценил игру национальной команды России.
Фото: РФС
По словам Шеля, сборная России играет как единое целое.

- Российская сборная играет как единое целое. Выделить кого-то одного для похвалы довольно сложно. Они играют вместе, доминируют и побеждают вместе.

У наших игроков остались положительные впечатления от России. Теплота, с которой к ним отнеслись болельщики, официальные лица и российские игроки, запомнилась надолго, - приводит слова Шеля "Чемпионат".

Напомним, что 6 октября национальная команда России проведет в Нижнем Новгороде товарищеский матч со сборной Нигерии. Прошлая встреча команд завершилась ничьей 1:1. Также подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские встречи со сборной Ирана и национальной командой Намибии.

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