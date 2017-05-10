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В Парке КК-2017 в Сочи разыграли 60 билетов

Парк Кубка Конфедераций 2017 в Сочи 6 и 7 мая посетило более 10 тысяч человек. За два дня на территории Парка было разыграно 60 билетов на матчи "Турнира чемпионов", которые пройдут в Сочи. Их обладателями стали болельщики из Москвы, Сочи, Краснодара и других регионов страны, сообщает welcome2018.com.

Наиболее популярным аттракционом на территории Парка стала игра с роботом-вратарем, забить которому не могут даже известнейшие мировые звезды футбола. Также популярностью пользовался футбольный фристайл - игра наподобие настольного тенниса, но вместо теннисного шарика используется футбольный мяч, который посетители парка перебрасывали через стол без помощи рук. Главной звездой Парка стал Официальный талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ волк Забивака, с которым были сделаны сотни селфи и фотографий.
Сегодня, 16:20
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