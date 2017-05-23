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Лука Джорджевич вызван в сборную Черногории

23 мая футбольный союз Черногории опубликовал список игроков, вызванных для подготовки к очередным матчам национальной команды.

В него вошел нападающий "Зенит" Лука Джорджевич. 4 июня в Подгорице черногорцы проведут товарищеский матч против сборной Ирана, а 10 июня команда Любиша Тумбаковича сыграет со сборной Армении в рамках квалификации ЧМ-2018.

ФК "Зенит"
Теги: Джорджевич Сборная Черногории
Сегодня, 18:09
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