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Строящиеся к ЧМ-2018 стадионы прошли госэкспертизу на 99%
Стадионы, строящиеся в России к чемпионату мира 2018 года, практически полностью прошли государственную экспертизу, сообщил "РИА Новости" начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.
"Основные работы по экспертизе завершены на 99%", — отметил он.
Манылов добавил, что стадия "П" (проектирование — ред.) по стадионам для чемпионата мира по футболу закончена выдачей заключений о прохождении госэкспертизы.
Предполагается, что все заключения по стадионам для ЧМ-2018 в итоге войдут в ЕГЗР — единый реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, добавил он.
По словам начальника Главгосэкспертизы, в тестовом режиме ЕГРЗ должен заработать уже с осени, с начала 2018 года он начнет регистрировать заключения о прохождении экспертизы в полном объеме.
"Основные работы по экспертизе завершены на 99%", — отметил он.
Манылов добавил, что стадия "П" (проектирование — ред.) по стадионам для чемпионата мира по футболу закончена выдачей заключений о прохождении госэкспертизы.
Предполагается, что все заключения по стадионам для ЧМ-2018 в итоге войдут в ЕГЗР — единый реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, добавил он.
По словам начальника Главгосэкспертизы, в тестовом режиме ЕГРЗ должен заработать уже с осени, с начала 2018 года он начнет регистрировать заключения о прохождении экспертизы в полном объеме.
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