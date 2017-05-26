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Строящиеся к ЧМ-2018 стадионы прошли госэкспертизу на 99%

Стадионы, строящиеся в России к чемпионату мира 2018 года, практически полностью прошли государственную экспертизу, сообщил "РИА Новости" начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

"Основные работы по экспертизе завершены на 99%", — отметил он.

Манылов добавил, что стадия "П" (проектирование — ред.) по стадионам для чемпионата мира по футболу закончена выдачей заключений о прохождении госэкспертизы.

Предполагается, что все заключения по стадионам для ЧМ-2018 в итоге войдут в ЕГЗР — единый реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, добавил он.

По словам начальника Главгосэкспертизы, в тестовом режиме ЕГРЗ должен заработать уже с осени, с начала 2018 года он начнет регистрировать заключения о прохождении экспертизы в полном объеме.
Сегодня, 18:30
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
А 1% - это газон на крестовском?
Регистрация: 6.01.2006
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