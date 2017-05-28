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Александр Овечкин: шансы на КК и ЧМ у России есть

Российский хоккеист Александр Овечкин во время торжественной части мероприятия по высаживанию деревьев в честь игроков из стран Кубка конфедераций — 2017, которая прошла на стадионе "Лужники", высказался о московской арене, а также поделился ожиданиями от выступления сборной России на КК и ЧМ-2018.

"Как "Лужники"? Только зашёл. Видно, что сделали хороший и качественный стадион. Думаю, болельщики, которые будут его посещать, будут получать удовольствие. Конечно, и сам планирую посетить Кубок конфедераций и чемпионат мира в качестве болельщика.

В какие города планирую съездить? Ещё не знаю. Я своё расписание ещё не видел. Если получится, приеду и на московские, и на питерские матчи.

Шансы у наших ребят на этих турнирах есть всегда. Главное – играть хорошо и показывать высокий уровень футбола. И тогда победы придут. Особенно буду следить за Денисом Глушаковым", - цитирует Овечкина "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная России
Сегодня, 17:32
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