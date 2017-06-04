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Дмитрий Губерниев стал послом Москвы как города-организатора ЧМ-2018

Телекомментатор Дмитрий Губерниев стал послом Москвы как города, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года.

"Я очень благодарен правительству города, для меня большая честь, что теперь буду послом нашей любимой Москвы. Я человек, беззаветно преданный футболу. Как известно, мое сердце разрывается между греблей, биатлоном, хоккеем, футболом и плаванием. Но сейчас это футбол, и я горжусь тем, что мне удается работать на телеканале футбольным обозревателем", - цитирует Губерниева ТАСС.
Теги: Губерниев
Сегодня, 00:01
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№1 Написал: критик (Сегодня, 00:32) #
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хорошая у него волосатая рука
Регистрация: 7.03.2017
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