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Сергей Собянин: Москва ожидает порядка 500-700 тысяч туристов на ЧМ-2018

Чемпионат мира в 2018 году привлечет в Москву от 500 до 700 тысяч туристов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы считали по Кубку конфедераций, это около 50-70 тысяч человек, на самом деле это небольшое количество для Москвы. Что касается чемпионата мира, то, конечно, это будет значительно больше: до 700 тысяч максимум, но я думаю, что реально будет около полумиллиона.

Москву чемпионат мира по футболу не разорит. Почему те же Афины разорились после Олимпиады? Они вложили колоссальные деньги, а потом эти объекты стояли никому не нужные", - цитирует Собянина ТАСС.
Сегодня, 03:38
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