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Виталий Мутко: система видеоассистента еще будет настраиваться

Благодаря системе видеоассистента рефери (VAR) в футболе будет больше справедливости, но не стоит забегать вперед в вопросе ее использования в матчах чемпионата России, заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Система использовалась на матчах Кубка конфедераций Португалия - Мексика (2:2) и Чили - Камерун (2:0).

"Что касается РФПЛ, то не будем забегать вперед.

Сейчас это эксперимент, система будет совершенствоваться. В целом благодаря ей будет большая справедливость. Это, в том числе, делается для того, чтобы зрители лучше понимали, почему, например, гол был отменен. Картинка появляется как минимум для телезрителей.

Система еще будет настраиваться. Надеюсь, она будет хорошо протестирована, а потом будем подводить итоги ее работы", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 16:39
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