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Федор Смолов: забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжелому противостоянию с Португалией

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от матча против Португалии в рамках Кубка конфедераций.

"Конечно, ощущения изменились. Кубок конфедераций проходит у нас в стране. Эмоции совершенно другие. Хочется продемонстрировать себя с лучшей стороны. Соперник по второму матчу? Даже не стоит говорить лишних слов о действующих чемпионах Европы. Они сами всё о себе сказали прошлым летом. Готовимся самым серьезным образом. Конечно, у них в составе один из лучших игроков мира, но я считаю, что нам нужно отталкиваться прежде всего от своей игры. Мой кризис в прошлом? Сейчас у меня уже и нет мыслей о том, как было тяжело. Главное, что тот этап позади. Рад, что смог его преодолеть. Я очень сильно изменился. У каждого в жизни бывают периоды испытаний, которые закаляют тебя и делают сильнее. Ты становишься взрослее, меняются мировоззрение, манера поведения, взгляды на жизнь и мнение о себе. На этом турнире пока совершенно не считаю себя героем, потому что мы еще ничего не сделали. Это лишь первый матч. Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжелому противостоянию с Португалией", - цитирует Смолова официальный сайт ФИФА.
Теги: Смолов Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 16:52
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№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:36) #
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Если нашим повезет и мы вдруг чудом обыграме португальцев или мексикосов, можем даже в 1/4 выйти... а так... мало шансов, хотя так, как играли португалы в защите... это учебник....
Регистрация: 27.01.2017
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