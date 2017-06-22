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Виталий Мутко: давайте Федун и Орлов со своими мнениями останутся в стороне
Президент РФС Виталий Мутко выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после поражения национальной команды в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций от сборной Португалии (0:1).
"Федун сказал, что не понял состава? У нас экспертов вместе с Леонидом Арнольдовичем и Геннадием Сергеевичем Орловым ещё много, но ни один из них за последние годы не пришёл ко мне и не сказал: давайте я возьму и сделаю из неё что-то. Давайте они со своими мнениями останутся в стороне. Всё-таки ответственность лежит на главном тренере. Это его мысли, размышления и знания команды и состояния каждого футболиста. Давайте будем его поддерживать и доверять ему. Превратим футбол в футбол, а не в то, чтобы каждый высказывал после матча свои амбиции и недовольства. На моей спине взгляды людей, которые ждут поражений и того, чтобы провалился я или сборная. Я это всё понимаю, мне этого достаточно. Не первый день этим занимаюсь.
Черчесов – растущий специалист. Если бы я не видел, как он работает, то ничего бы не говорил. Но он работает, думает, фантазирует, старается что-то привить ребятам. Это начинает реализовываться. Давайте не будем шарахаться от результата. Хочется дать Черчесову немного времени поработать. Видели, что благодаря заменам команда заиграла. После матча я зашёл в раздевалку – ребята были расстроены. Это дорогого стоит. Они хотят играть за страну", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Федун сказал, что не понял состава? У нас экспертов вместе с Леонидом Арнольдовичем и Геннадием Сергеевичем Орловым ещё много, но ни один из них за последние годы не пришёл ко мне и не сказал: давайте я возьму и сделаю из неё что-то. Давайте они со своими мнениями останутся в стороне. Всё-таки ответственность лежит на главном тренере. Это его мысли, размышления и знания команды и состояния каждого футболиста. Давайте будем его поддерживать и доверять ему. Превратим футбол в футбол, а не в то, чтобы каждый высказывал после матча свои амбиции и недовольства. На моей спине взгляды людей, которые ждут поражений и того, чтобы провалился я или сборная. Я это всё понимаю, мне этого достаточно. Не первый день этим занимаюсь.
Черчесов – растущий специалист. Если бы я не видел, как он работает, то ничего бы не говорил. Но он работает, думает, фантазирует, старается что-то привить ребятам. Это начинает реализовываться. Давайте не будем шарахаться от результата. Хочется дать Черчесову немного времени поработать. Видели, что благодаря заменам команда заиграла. После матча я зашёл в раздевалку – ребята были расстроены. Это дорогого стоит. Они хотят играть за страну", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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