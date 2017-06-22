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Виталий Мутко: давайте Федун и Орлов со своими мнениями останутся в стороне

Президент РФС Виталий Мутко выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после поражения национальной команды в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций от сборной Португалии (0:1).

"Федун сказал, что не понял состава? У нас экспертов вместе с Леонидом Арнольдовичем и Геннадием Сергеевичем Орловым ещё много, но ни один из них за последние годы не пришёл ко мне и не сказал: давайте я возьму и сделаю из неё что-то. Давайте они со своими мнениями останутся в стороне. Всё-таки ответственность лежит на главном тренере. Это его мысли, размышления и знания команды и состояния каждого футболиста. Давайте будем его поддерживать и доверять ему. Превратим футбол в футбол, а не в то, чтобы каждый высказывал после матча свои амбиции и недовольства. На моей спине взгляды людей, которые ждут поражений и того, чтобы провалился я или сборная. Я это всё понимаю, мне этого достаточно. Не первый день этим занимаюсь.

Черчесов – растущий специалист. Если бы я не видел, как он работает, то ничего бы не говорил. Но он работает, думает, фантазирует, старается что-то привить ребятам. Это начинает реализовываться. Давайте не будем шарахаться от результата. Хочется дать Черчесову немного времени поработать. Видели, что благодаря заменам команда заиграла. После матча я зашёл в раздевалку – ребята были расстроены. Это дорогого стоит. Они хотят играть за страну", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:55
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№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:03) #
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  •  (3)
online

лимит однозначно ужесточать,пусть бомжи в РФПЛ весь шлак скупят))


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (2)
online

Видели, что благодаря заменам команда заиграла.

Это означает, что до замен команда не играла.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
лимит надо ужесточить и будет еще "лучше".
Регистрация: 5.04.2017
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