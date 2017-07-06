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Волонтеры КК-2017 получили памятные сувениры ЧМ-2018 с символикой Екатеринбурга
Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт вручил уральским волонтерам, которые участвовали в Кубке конфедераций, памятные сувениры с символикой Екатеринбурга - города-организатора ЧМ-2018. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информации губернатора.
"Сергей Швиндт вручил волонтерам памятные сувениры с символикой Екатеринбурга - города-организатора чемпионата мира Екатеринбурга", - сказали в департаменте.
В Кубке конфедераций, который проходил в России с 17 июня по 2 июля, принимали участие 20 уральских волонтеров, которые работали в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Трансфер волонтерам оплатило правительство Свердловской области.
"Стажировки на таких событиях мирового масштаба, как Кубок конфедераций, очень важны для наших волонтеров. Участие в таких мероприятиях дает волонтерам позитивный эмоциональный всплеск, наполняет энергией и мотивирует их", - считает директор уральского волонтерского центра чемпионата мира по футболу 2018 года Александр Антимонов.
"Сергей Швиндт вручил волонтерам памятные сувениры с символикой Екатеринбурга - города-организатора чемпионата мира Екатеринбурга", - сказали в департаменте.
В Кубке конфедераций, который проходил в России с 17 июня по 2 июля, принимали участие 20 уральских волонтеров, которые работали в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Трансфер волонтерам оплатило правительство Свердловской области.
"Стажировки на таких событиях мирового масштаба, как Кубок конфедераций, очень важны для наших волонтеров. Участие в таких мероприятиях дает волонтерам позитивный эмоциональный всплеск, наполняет энергией и мотивирует их", - считает директор уральского волонтерского центра чемпионата мира по футболу 2018 года Александр Антимонов.
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