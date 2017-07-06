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Основную массу посетителей матчей КК-2017 составили мужчины до 35 лет
Мужчины в возрасте от 25 до 35 лет составили основную часть зрительской аудитории на матчах Кубка конфедераций, который проходил в России с 17 июня по 2 июля. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Романков.
"Из зрителей основную массу, конечно, составляли люди от 25 до 35 лет, из них 70% мужчин. Тех, кто получил паспорт болельщика (FAN ID) в возрасте менее 17 лет, было 13%, старше 65 лет было 2%", - сказал Романков, добавив, что на футбол "приходили семьями, с маленькими детьми". "Самому маленькому болельщику, которому мы выдали паспорт, было 3 месяца, самыми возрастными людьми - те, кому было более 85 лет", - отметил он.
По словам представителя Минкомсвязи, система регистрации болельщиков с помощью FAN ID, которая впервые была применена в РФ еще перед Олимпийскими играми 2014 года, достойно действовала и на Кубке конфедераций. "На наш взгляд, система обработала достойно и хорошо. Во все нормы, которые мы для себя определяли совместно с оргкомитетом "Россия-2018", ФИФА, а также органами исполнительной власти, укладывались. Выдача паспорта болельщиков для ранее зарегистрировавшихся не превышала 3 минут, для тех, кто вновь регистрировался или регистрировался непосредственно у стадионов, это занимало 6 минут", - сообщил Романков.
Представитель Минкомсвязи отметил, что поданные при оформлении FAN ID данные сохраняться в базе, но для получения паспорта болельщика чемпионата мира по футболу "необходимо будет оформить новый". В 2018 году Минкомсвязи откроет центры выдачи болельщиков во всех городах-организаторах мирового первенства.
"Из зрителей основную массу, конечно, составляли люди от 25 до 35 лет, из них 70% мужчин. Тех, кто получил паспорт болельщика (FAN ID) в возрасте менее 17 лет, было 13%, старше 65 лет было 2%", - сказал Романков, добавив, что на футбол "приходили семьями, с маленькими детьми". "Самому маленькому болельщику, которому мы выдали паспорт, было 3 месяца, самыми возрастными людьми - те, кому было более 85 лет", - отметил он.
По словам представителя Минкомсвязи, система регистрации болельщиков с помощью FAN ID, которая впервые была применена в РФ еще перед Олимпийскими играми 2014 года, достойно действовала и на Кубке конфедераций. "На наш взгляд, система обработала достойно и хорошо. Во все нормы, которые мы для себя определяли совместно с оргкомитетом "Россия-2018", ФИФА, а также органами исполнительной власти, укладывались. Выдача паспорта болельщиков для ранее зарегистрировавшихся не превышала 3 минут, для тех, кто вновь регистрировался или регистрировался непосредственно у стадионов, это занимало 6 минут", - сообщил Романков.
Представитель Минкомсвязи отметил, что поданные при оформлении FAN ID данные сохраняться в базе, но для получения паспорта болельщика чемпионата мира по футболу "необходимо будет оформить новый". В 2018 году Минкомсвязи откроет центры выдачи болельщиков во всех городах-организаторах мирового первенства.
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