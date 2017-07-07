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Готовность стадиона к ЧМ-2018 в Самаре составляет более 70%

Строящийся в Самаре стадион к чемпионату мира - 2018 по футболу готов более чем на 70%, на объекте завершается монтаж основных металлоконструкций.

"Готовность стадиона составляет более 70%. Завершается монтаж основных металлоконструкций, установлено 89 из 96 блоков консолей купола. Начались подготовительные работы по благоустройству на прилегающей к стадиону территории", - передает ТАСС сообщение правительства Самарской области по итогам заседания регионального организационного комитета "Россия-2018".
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