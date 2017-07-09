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На стадионе ЧМ-2018 в Екатеринбурге внедрят лондонскую систему слива дождевой воды

Крыша Центрального стадиона в Екатеринбурге, реконструируемого к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет оборудована уникальной системой водозабора и слива дождевой воды, используемой только на спортивных объектах в Лондоне, сообщает ТАСС.

Проект реконструкции арены был представлен в воскресенье на международной промышленной выставке "Иннопром" в уральском мегаполисе группой компаний "Синара".

По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, аналогичная система апробирована на спортивных объектах в столице Англии. "На Центральном стадионе будет установлена крыша с "умной" системой слива дождевой воды. Такие крыши есть только на спортивных объектах в Лондоне", - сказал он.

По словам начальника центра общественных связей группы компаний "Синара" Натальи Левицкой, система водозабора на крыше уникальная и позволит избежать протечек во время сильных дождей. Во время презентации реконструируемого к ЧМ-2018 Центрального стадиона она не уточнила технологию системы водозабора, которую внедряют на крыше спортивного объекта.
Сегодня, 14:11
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