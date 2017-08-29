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Стадион ЧМ-2018 в Самаре будет готов до конца текущего года

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что стадион в Самаре, который строится к чемпионату мира 2018 года, как и планировалось, будет готов до конца текущего года.

На данный момент отставание оценивается в один месяц. Общестроительные работы на самарском стадионе должны завершиться до конца 2017 года. После сдачи объекта заказчику весной 2018 года на арене должны пройти как минимум три тестовых матча.

"Невозможно, чтобы строительство всех стадионов шло ноздря в ноздрю - кто-то вырывается вперед, кто-то немного отстает. Ввиду ряда факторов Самара немного подотставала, однако сейчас это отставание компенсируется. На прошлой неделе был визит, который внес определенную ясность, снял многие болезненные вопросы. У нас есть уверенность, что мы все построим в срок и успеем провести там несколько игр весной, как и на других стадионах", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Вчера, 22:26
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