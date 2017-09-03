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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: целостной игры от сборной России крайне сложно ожидать
Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями накануне матча между сборной России и московским "Динамо".
"Конечно, целостной игры крайне сложно сейчас сразу ожидать. Большинство ребят в первый раз собрались вместе, и за неделю наладить взаимопонимание и поставить слаженную игру крайне сложно. И такой задачи в принципе и не было, потому что это такой экспериментальный сбор, попытка, прежде всего, посмотреть ребят в тренировочном процессе, в вопросах восприятия тренерских требований, пообщаться, познакомиться. А игра будет возможностью проявить себя", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
"Конечно, целостной игры крайне сложно сейчас сразу ожидать. Большинство ребят в первый раз собрались вместе, и за неделю наладить взаимопонимание и поставить слаженную игру крайне сложно. И такой задачи в принципе и не было, потому что это такой экспериментальный сбор, попытка, прежде всего, посмотреть ребят в тренировочном процессе, в вопросах восприятия тренерских требований, пообщаться, познакомиться. А игра будет возможностью проявить себя", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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