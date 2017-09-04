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Егор Филипенко: cборная Беларуси в полной жопе

Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко прокомментировал разгромное домашнее поражение от команды Швеции (0:4) в матче квалификации ЧМ-2018.

– Сборная Беларуси достигла дна?

– Мы в полной жопе. Опозорились, и нет нам никакого оправдания, – сказал Филипенко.

Прессбол
Теги: Филипенко Сборная Белоруссии Сборная Швеции
Сегодня, 01:07
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