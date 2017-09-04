Егор Филипенко: cборная Беларуси в полной жопе

Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко прокомментировал разгромное домашнее поражение от команды Швеции (0:4) в матче квалификации ЧМ-2018.– Мы в полной жопе. Опозорились, и нет нам никакого оправдания, – сказал Филипенко.