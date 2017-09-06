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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Сорокин: решение о переносе медиацентра стадиона в Санкт-Петербурге пока предварительное
Решение о переносе медиацентра стадиона в Санкт-Петербурге пока носит предварительный характер, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Ранее издание "Фонтанка" сообщила, что комитет по строительству Санкт-Петербурга запросил дополнительно 400 миллионов рублей на мероприятия, связанные с чемпионатом мира 2018 года. В том числе планируется перенести медиацентр, который мешает выкатывать из-под крыши поле стадиона.
"Предварительное решение есть, оно пока не оформлено. Необходимо получить официальное согласие ФИФА. И клуб, и оргкомитет, и город заинтересованы в том, чтобы было хорошее поле. Для этого его надо периодически выкатывать, соответственно, нужно переносить медиацентр.
По срокам с уверенностью говорить пока сложно. Постараемся сделать это как можно раньше. Имеет смысл начать выкатывать его уже сейчас", - цитирует Сорокина ТАСС.
Ранее издание "Фонтанка" сообщила, что комитет по строительству Санкт-Петербурга запросил дополнительно 400 миллионов рублей на мероприятия, связанные с чемпионатом мира 2018 года. В том числе планируется перенести медиацентр, который мешает выкатывать из-под крыши поле стадиона.
"Предварительное решение есть, оно пока не оформлено. Необходимо получить официальное согласие ФИФА. И клуб, и оргкомитет, и город заинтересованы в том, чтобы было хорошее поле. Для этого его надо периодически выкатывать, соответственно, нужно переносить медиацентр.
По срокам с уверенностью говорить пока сложно. Постараемся сделать это как можно раньше. Имеет смысл начать выкатывать его уже сейчас", - цитирует Сорокина ТАСС.
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