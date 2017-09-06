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Алексей Сорокин: решение о переносе медиацентра стадиона в Санкт-Петербурге пока предварительное

Решение о переносе медиацентра стадиона в Санкт-Петербурге пока носит предварительный характер, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Ранее издание "Фонтанка" сообщила, что комитет по строительству Санкт-Петербурга запросил дополнительно 400 миллионов рублей на мероприятия, связанные с чемпионатом мира 2018 года. В том числе планируется перенести медиацентр, который мешает выкатывать из-под крыши поле стадиона.

"Предварительное решение есть, оно пока не оформлено. Необходимо получить официальное согласие ФИФА. И клуб, и оргкомитет, и город заинтересованы в том, чтобы было хорошее поле. Для этого его надо периодически выкатывать, соответственно, нужно переносить медиацентр.

По срокам с уверенностью говорить пока сложно. Постараемся сделать это как можно раньше. Имеет смысл начать выкатывать его уже сейчас", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 07:15
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