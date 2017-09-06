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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Николай Матвиенко: судейская ошибка в матче с Исландией повлияла на игру
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от Исландии (0:2).
"Игра была более-менее равная до этого момента. Считаю, была судейская ошибка, которая повлияла на игру. Они забили, завелись, болельщики погнали их вперёд. У нас появились непонятные разрывы, после чего мы пропустили ещё раз. Исландцы закрылись и спокойно довели матч до конца.
Я помню этот момент. Я шёл с этим игроком, тут Пятов крикнул "Я!" и пошёл на перехват. Я остановился. Футболист сбил Пятова, мяч выскочил, мы пропустили. Такая ситуация. Арбитр принял такое решение.
Борьба — это их игра. В ней исландцы победили", - цитирует Матвиенко "Террикон".
"Игра была более-менее равная до этого момента. Считаю, была судейская ошибка, которая повлияла на игру. Они забили, завелись, болельщики погнали их вперёд. У нас появились непонятные разрывы, после чего мы пропустили ещё раз. Исландцы закрылись и спокойно довели матч до конца.
Я помню этот момент. Я шёл с этим игроком, тут Пятов крикнул "Я!" и пошёл на перехват. Я остановился. Футболист сбил Пятова, мяч выскочил, мы пропустили. Такая ситуация. Арбитр принял такое решение.
Борьба — это их игра. В ней исландцы победили", - цитирует Матвиенко "Террикон".
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