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Николай Матвиенко: судейская ошибка в матче с Исландией повлияла на игру

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от Исландии (0:2).

"Игра была более-менее равная до этого момента. Считаю, была судейская ошибка, которая повлияла на игру. Они забили, завелись, болельщики погнали их вперёд. У нас появились непонятные разрывы, после чего мы пропустили ещё раз. Исландцы закрылись и спокойно довели матч до конца.

Я помню этот момент. Я шёл с этим игроком, тут Пятов крикнул "Я!" и пошёл на перехват. Я остановился. Футболист сбил Пятова, мяч выскочил, мы пропустили. Такая ситуация. Арбитр принял такое решение.

Борьба — это их игра. В ней исландцы победили", - цитирует Матвиенко "Террикон".
Теги: Сборная Украины Сборная Исландии
Сегодня, 16:06
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(1)
№5 Написал: Босх Россия (Сегодня, 16:41) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
пусть какелы сидят у себя в виннице и сало едят.
В России на ЧМ 18 им делать нечего.
Булут тут безобразия учинять, бандеровских выкормышей хватает в рядах болельшиков у них
Динамо Кв и Харьков Мтл- скопише нацистов и русофобов.
Зачем они нам тут нужны?
Какелов отцепят наверно уже..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хохолостан деградирует. Нормальных напов почти нет... У нас хоть что-то наклевывается в последнее время...

А что вы хотели? Кроме Шахтера и Динамо в чемпе украины половина команд - это уровень нашего пердива, а оставшаяся половина - 2-го дивизиона...
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: al12131 Москва (Сегодня, 16:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это вам обраточка за матч с Турцией.
Регистрация: 30.08.2012
№2 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 16:20) #
  • +4
  •  (4)

Каково было туркам после двух "левых" голов от Украины...
Регистрация: 24.10.2012
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:12) #
  • +5
  •  (5)

вспомни, как Турцию побеждали.
к слову, в моменте с вратарем не было нарушения


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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