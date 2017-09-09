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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Никос Коуметтис: тур кубка мира даст возможность продвигать футбол в России
Тур кубка мира даст возможность вдохновить молодежь и продвигать футбол в России, рассказал президент подразделения компании Coca-Cola по Центральной и Южной Европе Никос Коуметтис.
"Для нас большая честь вернуться в замечательное место, которое будет принимать финал чемпионата мира. Для нас важно находиться тут рядом с легендами ФИФА и дать старт туру кубка мира. От лица 100 тысяч работников Coca-Cola в России мы хотели бы поблагодарить Путина и Инфантино за то, что они здесь с нами разделяют такое событие.
В лице организатора Coca-Cola рада, что имеет возможность привезти кубок в Россию и дать возможность увидеть трофей живьем. Для нас важна возможность вдохновить молодежь и продвигать футбол в России. Очень гордимся тем, что тур кубка пройдет не только в России, но и в 50 странах мира", - цитирует Коуметтиса ТАСС.
"Для нас большая честь вернуться в замечательное место, которое будет принимать финал чемпионата мира. Для нас важно находиться тут рядом с легендами ФИФА и дать старт туру кубка мира. От лица 100 тысяч работников Coca-Cola в России мы хотели бы поблагодарить Путина и Инфантино за то, что они здесь с нами разделяют такое событие.
В лице организатора Coca-Cola рада, что имеет возможность привезти кубок в Россию и дать возможность увидеть трофей живьем. Для нас важна возможность вдохновить молодежь и продвигать футбол в России. Очень гордимся тем, что тур кубка пройдет не только в России, но и в 50 странах мира", - цитирует Коуметтиса ТАСС.
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