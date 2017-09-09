Опрос:

Новости партнеров

Владимир Путин: Россия сделает все необходимое, чтобы качественно подготовиться к ЧМ-2018

Россия предпримет все необходимые усилия для того, чтобы качественно и в срок подготовиться к проведению ЧМ-2018, заявил ТАСС президент РФ Владимир Путин.

"Все идет по графику, все обеспечено финансированием", - заявил Путин на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

По его словам, Россия будет предпринимать "все необходимые усилия для того, чтобы все было сделано в срок и с должным качеством".

"Очень рассчитываю на то, что и ваши специалисты, которые следят за этой работой, будут дальше сопровождать [эту работу], и мы вместе доведем подготовку чемпионата до ожидаемого финиша", - добавил Путин.

Президент, который перед этим вместе с Инфантино осмотрел реконструированный стадион "Лужники" и понаблюдал за тренировками юных футболистов, обратил внимание главы ФИФА на то, как российские "молодые спортсмены - будущие чемпионы" воспринимают начало подготовки к чемпионату.

"Вы совершенно точно сказали, что кубок [мира по футболу] имеет магическое какое-то значение, магическое качество", - сказал Путин, обращаясь к Инфантино.
Теги: Путин
Сегодня, 23:13
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.