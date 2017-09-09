Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:13
Леонид Трахтенберг – журналистам: команда обижена на то, что вы списали её в архив (видео) (19)
Леонид Трахтенберг – журналистам: команда обижена на то, что вы списали её в архив (видео) (19)
19:00
Давид Трезеге: презентация тура Кубка чемпионата мира навевает воспоминания об успехе сборной Франции в 1998 году
Давид Трезеге: презентация тура Кубка чемпионата мира навевает воспоминания об успехе сборной Франции в 1998 году
17:44
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (8)
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (8)
Владимир Путин: Россия сделает все необходимое, чтобы качественно подготовиться к ЧМ-2018
Россия предпримет все необходимые усилия для того, чтобы качественно и в срок подготовиться к проведению ЧМ-2018, заявил ТАСС президент РФ Владимир Путин.
"Все идет по графику, все обеспечено финансированием", - заявил Путин на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
По его словам, Россия будет предпринимать "все необходимые усилия для того, чтобы все было сделано в срок и с должным качеством".
"Очень рассчитываю на то, что и ваши специалисты, которые следят за этой работой, будут дальше сопровождать [эту работу], и мы вместе доведем подготовку чемпионата до ожидаемого финиша", - добавил Путин.
Президент, который перед этим вместе с Инфантино осмотрел реконструированный стадион "Лужники" и понаблюдал за тренировками юных футболистов, обратил внимание главы ФИФА на то, как российские "молодые спортсмены - будущие чемпионы" воспринимают начало подготовки к чемпионату.
"Вы совершенно точно сказали, что кубок [мира по футболу] имеет магическое какое-то значение, магическое качество", - сказал Путин, обращаясь к Инфантино.
"Все идет по графику, все обеспечено финансированием", - заявил Путин на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
По его словам, Россия будет предпринимать "все необходимые усилия для того, чтобы все было сделано в срок и с должным качеством".
"Очень рассчитываю на то, что и ваши специалисты, которые следят за этой работой, будут дальше сопровождать [эту работу], и мы вместе доведем подготовку чемпионата до ожидаемого финиша", - добавил Путин.
Президент, который перед этим вместе с Инфантино осмотрел реконструированный стадион "Лужники" и понаблюдал за тренировками юных футболистов, обратил внимание главы ФИФА на то, как российские "молодые спортсмены - будущие чемпионы" воспринимают начало подготовки к чемпионату.
"Вы совершенно точно сказали, что кубок [мира по футболу] имеет магическое какое-то значение, магическое качество", - сказал Путин, обращаясь к Инфантино.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.