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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Непомнящий: Азмун может вырасти в звезду международного масштаба
Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением относительно перспектив сборной Ирана на чемпионате мира в России — 2018.
"Иран — очень сыгранная команда. Мне кажется, это самый крепкий коллектив из тех, что квалифицировался от азиатского континента. Что касается Азмуна, то для меня этот футболист — загадка. Уж очень он нестабилен: может провести один блестящий матч, а потом на несколько игр пропасть. Наверное, у него еще идет период становления, хотя он уже достаточно взрослый парень. Я пристально за ним наблюдаю, и мне кажется, что Азмун может вырасти в звезду международного масштаба", - цитирует Непомнящего "Известия".
"Иран — очень сыгранная команда. Мне кажется, это самый крепкий коллектив из тех, что квалифицировался от азиатского континента. Что касается Азмуна, то для меня этот футболист — загадка. Уж очень он нестабилен: может провести один блестящий матч, а потом на несколько игр пропасть. Наверное, у него еще идет период становления, хотя он уже достаточно взрослый парень. Я пристально за ним наблюдаю, и мне кажется, что Азмун может вырасти в звезду международного масштаба", - цитирует Непомнящего "Известия".
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