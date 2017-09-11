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Валерий Непомнящий: Азмун может вырасти в звезду международного масштаба

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением относительно перспектив сборной Ирана на чемпионате мира в России — 2018.

"Иран — очень сыгранная команда. Мне кажется, это самый крепкий коллектив из тех, что квалифицировался от азиатского континента. Что касается Азмуна, то для меня этот футболист — загадка. Уж очень он нестабилен: может провести один блестящий матч, а потом на несколько игр пропасть. Наверное, у него еще идет период становления, хотя он уже достаточно взрослый парень. Я пристально за ним наблюдаю, и мне кажется, что Азмун может вырасти в звезду международного масштаба", - цитирует Непомнящего "Известия".
Теги: Непомнящий Азмун
Сегодня, 18:46
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(0)
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Я пристально за ним наблюдаю, и мне кажется, что Азмун может

Креститесь, товарищ Непомнящий smile
Регистрация: 24.09.2013
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